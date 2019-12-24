Москва, , 13:42 — REGNUM Российский президент Владимир Путин, вероятно, не знает о нападении на журналистку, которая брала интервью у матери стрелка с Лубянки. Об этом сообщил 24 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос, известно ли Путину об инциденте с сотрудницей сетевого издания, которую избили во время сбора материала о нападении на здание ФСБ. Представитель Кремля отметил, что специально об этом президенту не докладывали, хотя он мог ознакомиться с информацией в СМИ.

Песков добавил также, что инциденты с журналистами требуют разбирательства в случаях, если появляются жалобы на возможное противоречие закону тех или иных действий.

Ранее о нападении на журналистку Анну Никитину сообщил интернет-портал Baza. Никитина приехала для интервью к матери стрелка с Лубянки Евгения Манюрова. Во время их разговора в квартиру пришли правоохранители. Они устроили обыск, в ходе которого, как утверждалось, журналистку ударил неизвестный мужчина в штатском.

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