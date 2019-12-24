Сухум, , 13:29 — REGNUM Новые пожары продолжают возникать в лесах Абхазии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МЧС Абхазии на странице ведомства в соцсети Facebook.

«Ситуация с лесными пожарами на утро 24 декабря остается сложной. Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии мониторили обстановку в местах возгорания в Гагрском и Очамчырском районах. Однако локальные лесные пожары возникли и в других районах республики», — говорится в сообщении службы спасателей.

Новое возгорание было выявлено в непосредственной близости от села Отхара Гудаутского района. Там разгорелся кустарник. Площадь пожара достигла 3000 квадратных метров, и пламя угрожало жилым домам села. Спасатели ликвидировали угрозу, но огонь до конца не был потушен, он отступил в горную часть местности.

Также сообщается, что новые лесные пожары были замечены в Очамчырском и в Галском районах. Причиной этому называется человеческий фактор: происходит пал травы и подлеска.

Как передавало ИА REGNUM, волна лесных пожаров в Абхазии началась 21 декабря. Часто возгорание происходит в горной местности, куда не может прибыть спецтехника, и огонь приходится тушить вручную подручными средствами.

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