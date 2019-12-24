Сызрань, Самарская область, , 13:23 — REGNUM Женщина скончалась в больнице Сызрани от полученных ожогов во время пожара в жилом доме. Об этом 24 декабря сообщает Служба спасения Самары.

По последним данным, пожар произошел днем 23 декабря в частном жилом деревянном доме на улице Парижской Коммуны, 36.

По тревоге были подняты 20 пожарных. Площадь пожара составила порядка 60 кв метров.

В результате, 71-летняя женщина получила порядка 70% ожогов тела. Пенсионерка была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу, где она скончалась в реанимации.

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