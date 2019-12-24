Москва, , 13:09 — REGNUM Срок содержания под стражей историка Олега Соколова, который признался в убийстве сожительницы, продлён до апреля 2020 года. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает 24 декабря «Лайф».

Адвокаты Соколова настаивали на домашнем аресте, однако суд оставил обвиняемого под стражей до 9 апреля следующего года. В настоящее время Соколов находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского, его доставили туда для психолого-психиатрической экспертизы.

Бывший доцент СПбГУ Соколов ранее сознался в убийстве и расчленении тела своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря заседание Басманного суда по делу Соколова было прервано анонимным сообщением о возможном взрыве.