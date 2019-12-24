Новороссийск, Краснодарский край, , 13:00 — REGNUM Крымск, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края вновь остались без воды — вторая за последние двое суток авария произошла на Троицком групповом водоводе (ТГВ). Авария произошла в ночь на 23 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска, предварительное время устранении аварии — сутки.

«В связи с аварией на сетях @kubanvodkompleks детские сады в городе Крымске, запитанные от ТГВ, 24 декабря работать не будут. В сокращенном режиме будут работать следующие школы: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 22, 24, 25, 45, гимназия 7», — написал в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.⠀

https://www.instagram.com/p/B6cNmXgAl3F/

В населённых пунктах организован подвоз воды населению.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря авария на Троицком водоводе оставила без воды около 160 тыс. жителей Геленджика, Крымска. Новороссийска. Ликвидировали аварию 23 декабря, фактически жителям этих населённых пунктов воду вернули лишь на несколько часов.

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