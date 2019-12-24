Симферополь, , 12:53 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина, который обвиняется в государственной измене. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что в начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий. Суд арестовал Яцкина до 16 марта 2020 года. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября суд Севастополя избрал задержанной по подозрению в госизмене гражданке РФ меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Согласно санкции статьи гражданке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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