Магадан, Магаданская область, , 12:55 — REGNUM В Магаданской области осуждён 28-летний житель за неоднократные угрозы в адрес судьи и его близких, посылаемые через WhatsApp, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона.

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В суде было установлено, что ранее осужденный мужчина с января 2016 года по апрель 2018 года из мести за приговор, отправлял сообщения с угрозами убийством федеральному судье районного суда, также угрожал убийством её близким.

Также с февраля по сентябрь 2018 года подобные угрозы посылал помощнику федерального судьи и её несовершеннолетней дочери.

«В результате профессиональной работы сотрудников УМВД России по Магаданской области личность отправителя сообщений удалось установить в короткие сроки», — сказали в ведомстве.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Гособвинение в суде поддержано прокуратурой Ольского района.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, нетрезвая жительница Тюмени накинулась с ножом на шеф-повара кафе. Ей не понравились блюда заведения.