Иркутск, , 12:50 — REGNUM В Иркутске устранили повреждение на теплотрассе диаметром 200 мм. Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров пообещал, что уже сегодня тепло вернётся в дама горожан. Очень идёт о восьми административных зданиях и трёх общежитиях в Академгородке.

Вместе с тем, он отметил, что причиной ЧП послужил износ тепловых сетей.

«Меры, принятые администрацией города с привлечением специализированных организаций, позволили локализовать аварию. Ранее теплосети находились в федеральной собственности, около 2011 года были переданы в муниципальную», — отметил чиновник.

По словам Ветрова, в составе аварийных бригад работали около 40 человек, больше десяти единиц спецтехники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария возникла накануне вечером, 23 декабря, в районе улицы Лермонтова, 126. Затопленными горячей водой оказались тепловые камеры магистральной сети, находящиеся в собственности компании ТЭСИ.

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