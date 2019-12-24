Москва, , 12:46 — REGNUM Начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро задержаны за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает 24 декабря RT.

Ходатайства о помещении высокопоставленных сотрудников ФТС под стражу поступили в Басманный суд Москвы. Следствие просит арестовать их до 22 февраля.

У следователей также возникли вопросы к Внуковской и Домодедовской таможен Константину Мишину и Юрию Черкашину, уточняет «Коммерсанъ». В кабинетах всех указанных лиц прошли обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, о следственных действиях в органах ФТС, связанных с неким уголовным делом, стало известно 23 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали об обысках в Федеральной таможенной службе