Таштагол, , 12:38 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет житель города Таштагола, обвиняемый в избиении до смерти собственного брата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл в октябре этого года. По данным следствия, в тот вечер обвиняемый и потерпевший распивали спиртное с общим знакомым. В какой-то момент 30-летний мужчина вышел из дома, а когда вернулся, двое оставшихся собутыльников уже спали.

«При этом ему не понравилось, что рука родственника лежит на теле знакомого. Посчитав, что это не случайность, а проявление нежности, обвиняемый разозлился. Он разбудил брата и предъявил ему претензии, что тот ведет себя не по-мужски», — отметили в СКР.

Не слушая объяснений, он избил брата, в результате чего тот скончался. Наутро он сообщил родственникам, что тот умер от падения. Однако судмедэксперты насчитали на теле потерпевшего 37 ударных воздействий, после чего обвиняемый частично признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Расследование происшествия к настоящему времени завершено, уголовное дело передано в суд. Теперь мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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