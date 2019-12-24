Уфа, , 12:40 — REGNUM Обстоятельства травли и склонения к суициду девочки школьниками проверяют в Уфе. Об этом сообщил член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин в социальной сети.

По его словам, информация о буллинге подтвердилась. На своей странице в социальной сети Динар Зайнуллин также опубликовал заявление матери, которая сообщила о том, что в октябре текущего года группа школьников старших классов избивала ее дочь (ученицу 4-го класса) и вымогала у нее деньги. Кроме этого, по словам женщины, они склоняли девочку к самоубийству и запугивали.

По словам матери, девочка длительное время боялась рассказывать об этом. Эти действия школьников повлекли за собой серьёзные последствия для здоровья ее ребёнка.

По информации некоторых СМИ, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова подтвердила, что получила заявление от матери девочки. По ее словам, в настоящее время проводится проверка.

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