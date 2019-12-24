Калуга, , 12:38 — REGNUM В Калуге коммунальщики закрыли бесхозный канализационный люк после того, как в него провалился ребёнок. Об этом 24 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Прокуратурой было установлено, что восьмилетняя девочка, возвращаясь, домой с прогулки, в районе дома 7а переулка Малинники провалилась в открытый люк по пояс. Девочка смогла самостоятельно выбраться на дорогу и о случившемся рассказала родителям, помощь медиков ребёнку не потребовалась. Прокуратура в то же время установила, что данный водопроводный колодец с сетями водоснабжения не огражден и не закрыт. Сети являются бесхозяйными и в реестре муниципального образования Калуги отсутствуют.

В целях постановки объекта водопроводного хозяйства на учет как бесхозяйного, а также безопасной его эксплуатации прокуратурой внесено представление заместителю начальника управления экономики и имущественных отношений городской управы Калуги. Водопроводный колодец закрыли.

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