Астрахань, , 12:30 — REGNUM Операция «Пиротехника» стартовала в Астраханской области в преддверии новогодних праздников, сообщили 24 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

В рамках операции сотрудники полиции намерены выявить факты незаконного производства, хранения и реализации пиротехнических изделий, не допустить попадания фальсификата на прилавки. Полицейские проверяют рынки, торговые центры, а также специализированные магазины.

Нарушения уже выявлены — так, на одном из рынков Астрахани установлено три факта продажи пиротехники без соответствующих разрешительных документов, а сами продавцы не смогли предоставить разрешительных документов на предпринимательскую деятельность.

Как напомнили в УМВД, за незаконную торговлю пиротехникой штраф для граждан составляет до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до четырёх тысяч, для юридических лиц — до 40 тысяч рублей.

Отметим, что фактически ежегодно в новогодние праздники фиксируются несчастные случаи с пиротехникой — причиной становится либо нарушение правил её использования, либо несоответствие требованиям безопасности самой пиротехники.