Барнаул, , 12:20 — REGNUM Алтайские пограничники отмечают увеличение попыток незаконного перемещения транспортных средств через Государственную границу РФ. По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, только с ноября по декабрь 2019 года в автомобильных пунктах пропуска, расположенных на территории Алтайского края, выявлено около 10 таких транспортных средств.

«У одного из автомобилей номер кузова не соответствовал сведениям, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Несколько автомобилей числилось в розыске. Остальные транспортные средства перемещались по поддельным документам, при этом их владельцы не знали о данном факте», — отмечают пограничники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено более 100 уголовных дел в отношении лиц, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации.

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