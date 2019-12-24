Брянск, , 12:16 — REGNUM Уголовное дело по факту обмана вкладчиков кредитно-потребительского кооператива «Финанс Инвест» возбуждено в Брянске, сообщили 24 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Полиция располагает данным о мошенничестве в отношении минимум трёх человек.

КПК «Финанс Инвест» располагался в Брянске на проспекте Ленина, д. 78. По версии следствия, сотрудники кредитной организации ввели в заблуждение трёх жителей областного центра, присвоили их вклады в размере 2,16 млн рублей и скрылись. Личности и местонахождение работников кооператива устанавливает полиция. Граждан, пострадавших от незаконных действий финансовой фирмы, просят обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщало в сентябре 2019 года в Брянске «лопнула» финансовая пирамида «Достояние народа». Число пострадавших от противозаконных действий превысило 300 человек, причинённый ущерб достиг почти 300 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске рухнула «финансовая пирамида»