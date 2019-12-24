Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 12:14 — REGNUM На Ямале осуждена женщина, напавшая на сотрудницу отдела опеки и попечительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Суд установил, что 24 октября 2019 года в селе Гыда Тазовского района сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних проводили обход неблагополучных семей, состоящих на учёте.

В одной из семей мать и её гости были обнаружены в состоянии алкогольного опьянения. В связи с опасной для жизни и здоровья детей ситуацией было принято экстренное решение о временном изъятии детей у материи и определении их в больницу.

В помещении медучреждения мать напала на сотрудницу отдела опеки и попечительства, ударив по голове и дёргая за волосы.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В ходе предварительного следствия неблагополучная мать полностью признала свою вину. На данный момент женщина исправилась и дети возвращены в семью.

Суд приговорил нападавшую к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.