Киев, 24 декабря 2019, 12:13 — REGNUM Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях Украины введены ограничения на передвижения грузового транспорта, сообщили 24 декабря в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По данным ведомства, в регионе ухудшилась погода — идёт мокрый снег, метель, на дорогах гололёд.
Ограничено передвижение грузовиков на участках автодорог М-06, Н-06, Н-09, Н-13, Р-21, Р-24 и Т-1402.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае на трассе Романово — Завьялово сотрудники МЧС спасли замерзающих пассажиров автобуса, который сломался в 19 километрах от пожарно-спасательной части.
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