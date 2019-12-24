Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии выясняют обстоятельства пропажи участка железной дороги на территории одного из предприятий. В совершении преступления подозревают ранее судимого местного жителя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В начале декабря в полицию в Вурнарском районе обратились сотрудники одного из предприятий, с территории которого пропали 100 метров железнодорожных рельсов. Для похищения металла были использованы специальные инструменты, которые, как выяснили правоохранители, накануне разыскивал 32-летний мужчина. Он и попал в поле зрения силовиков, признавшись на допросе в краже.

По словам подозреваемого, похищенные рельсы он сдал в пункт приема металлолома. Нанесённый ущерб оценивается в 100 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Известно, что фигурант уголовного дела ранее был судим за кражи и грабежи.

В полиции отмечают, что в настоящее время проверяется пункт приёма металлолома, где с нарушениями и без необходимых требований были приняты похищенные рельсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседней Ульяновской области двое мужчин пытались заработать на сдаче в пункт приёма цветмета трубы из теплотрассы. Предварительно было установлено, что для кражи металлических труб и последующей сдачи в пункт приёма цветного металла была отпилена часть трубы длиной 15 метров.

Подробнее: В Ульяновской области безработные пытались распилить теплотрассу