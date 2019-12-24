Москва, 24 декабря 2019, 11:56 — REGNUM Комиссию по расследованию причин крушения военного самолета Су-57 Хабаровском крае возглавит заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, сообщили 24 декабря в пресс-службе Минпромторга.
Отмечается, что самолет включен в реестр экспериментальной авиации. По поручению главы Минпромторга Дениса Мантурова будет создана комиссия по расследованию авиапроисшествия.
«Возглавит комиссию заместитель министра Олег Бочаров», — сообщили ТАСС в министерстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолёт Су-57. Система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. Жертв и разрушений на земле нет.
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