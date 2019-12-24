Москва, , 11:49 — REGNUM Неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в нескольких школах и детских садах Москвы. Сотрудники оперативных служб проверяют около десяти учреждений, сообщает 24 декабря ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что в общей сложности эвакуировано более 5 тыс. человек. Люди выведены из зданий после анонимных сообщений, в целях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 декабря сообщения о возможных терактах поступили в семь районных судов столицы. В течение суток 23 декабря из-за сообщений о взрывных устройствах в Москве было эвакуировано более 1,5 тыс. человек.

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