Уфа, 24 декабря 2019, 11:44 — REGNUM В Уфе задержали дворника детского сада, подозреваемого в изнасиловании подростка. Об этом 24 декабря сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, мать 17-летнего подростка обратилась с заявлением в полицию о том, что 57-летний мужчина совершил в отношении ее сына развратные действия сексуального характера.
По ее словам, преступление якобы произошло вечером 23 декабря в квартире мужчины на улице Комсомольской. Как парень оказался в квартире мужчины пока не сообщается.
Журналистам издания стало известно, что подозреваемый работает дворником в детском саду, а подросток учится на первом курсе колледжа.
Отмечается, что подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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