Уфа, , 11:44 — REGNUM В Уфе задержали дворника детского сада, подозреваемого в изнасиловании подростка. Об этом 24 декабря сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, мать 17-летнего подростка обратилась с заявлением в полицию о том, что 57-летний мужчина совершил в отношении ее сына развратные действия сексуального характера.

По ее словам, преступление якобы произошло вечером 23 декабря в квартире мужчины на улице Комсомольской. Как парень оказался в квартире мужчины пока не сообщается.

Журналистам издания стало известно, что подозреваемый работает дворником в детском саду, а подросток учится на первом курсе колледжа.

Отмечается, что подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Иваново ответит перед судом за истязания шестилетней падчерицы