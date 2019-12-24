Хабаровск, 24 декабря 2019, 11:37 — REGNUM Истребитель Су-57, потерпевший крушение в Хабаровском крае, был застрахован. Об этом сообщают 24 декабря представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Самолет был застрахован», — сказали ТАСС в ОАК.
Авария стала первой для истребителя Су-57. Самолёт упал 24 декабря во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре, на расстоянии 111 км от аэродрома базирования. Лётчик успешно катапультировался.
Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной крушения истребителя пятого поколения Су-57 назван технический отказ в системе управления самолётом.
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