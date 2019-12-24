Пермь, , 11:35 — REGNUM В Пермском крае проводится доследственная проверка по факту столкновения технического поезда с экскаватором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского транспортного следственного управления СКР.

По данным управления столкновение произошло днём 23 декабря во время выполнения работ на 1610 километре перегона Кордон — Шамары. В результате аварии с рельс сошёл электровоз и вагон, а водитель экскаватора получил смертельные травмы.

Напомним, что по данным местных изданий, из-за аварии на Свердловской железной дороге (СвЖД) несколько поездов двигавшихся из Перми в Екатеринбург отстали от графика движения.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, после сообщения об аварии на место немедленно были отправлены ремонтные поезда.