Нижневартовск, Югра, , 11:32 — REGNUM В Югре мужчина, напавших на журналистов во время съёмки, приговорён к условному сроку заключения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Судом установлено, что днем 28 августа 2019 года автомобиль обвиняемого допустил наезд на пожилую пенсионерку в районе дома 25 «а» по улице Ленина города Нижневартовска. В результате ДТП женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники местного телеканала прибыли на место происшествия. Обвиняемый, он же водитель, стал угрожать и нападать на съемочную группу. Спустя несколько часов мужчина пришёл в телецентр, где вновь проявил агрессию и нападал на журналистов.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Суд вынес приговор, назначив мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.