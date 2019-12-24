Москва, , 11:25 — REGNUM Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что глава МВД Татарии дисциплинарно наказан за привлечение детей к совместным тактико-строевым занятиям с участием сотрудников МВД республики по Тукаевскому району.

Также министр внутренних дел России добавил, что организаторы «учений», в которых приняли участие школьники, будут уволены, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях распространилась видеозапись, которая якобы демонстрирует «учения», где школьников попросили нападать на правоохранителей со щитами. Полицейских же, отмечает публикатор в комментариях, просили давать отпор. По словам автора видео, запись сделана 20 декабря в Новотроицкой школе Тукаевского района.

Позднее проведение занятий с участием школьников опровергли в пресс-службе Росгвардии. Однако в МВД республики уточнили, что занятия с участием школьников действительно проходили в этом учебном заведении. Но по данному факту проводится проверка, поскольку участие гражданских лиц и сами занятия не были согласованы с руководством МВД по Татарии.

После этих занятий уволилась глава районного отдела образования. В минобразования Татарии сформирована комиссия, которая проводит проверку также с выездом на место происшествия.

Проверку проводит и детский омбудсмен Татарии Гузель Удачина.

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