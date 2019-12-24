Барнаул, , 11:23 — REGNUM Житель Барнаула — 23 летний мужчина — на 10 лет отправиться в колонию за то, что долгое время издевался над девушками, а также попытался похитить деньги одной из них. Подробности сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По данным следствия, жизнь 25-летней местной жительницы стала невыносимой после начала совместного проживания. С весны 2017 года мужчина жестоко избивал девушку, а при любой ее попытке уйти угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка.

«В один из дней осени он насильно поместил сожительницу в багажник своего автомобиля и отвез в лес, а там привязав к телу девушки автомобильный трос, сел за руль и поехал», — поясняют следователи.

Все попытки обратиться с заявлением о насилии в органы полиции садист жёстко пресекал. Привлечь к его к ответственности удалось в январе 2018 года при попытке снять денежные средства с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом.

В ходе разбирательства выяснилось, что подобным образом садист вёл себя и раньше. Причём речь идёт о несовершеннолетний девушке, которая в 2013 и 2014 году была вынуждена терпеть издевательства, насилие, побои и лишение свободы. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем, однако у него выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности.

В пользу потерпевших взысканы денежные средства 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет возмещения материального ущерба, причиненного бывшей сожительнице.