Иваново, , 11:22 — REGNUM 26-летний житель Иваново предстанет перед судом по обвинению в истязаниях шестилетней девочки — дочери супруги обвиняемого. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в период с января по март 2019 года мужчина неоднократно истязал маленькую девочку. В частности, он бил её ремнём, до позднего вечера не давал ложиться спать. Мужчина опускал ребёнка с головой в воду и удерживал.

Сам мужчина своей вины не признал. Однако следователи сочли, что удалось собрать достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.