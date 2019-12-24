Харьков, Украина, 24 декабря 2019, 11:29 — REGNUM В одном из дворов города Харькова дворник обнаружил гранату, сообщила пресс-служба национальной полиции Харьковской области.
Взрывное устройство находилось в дереве.
Обнаруженный боеприпас оказался без запала. Он направлен на экспертизу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был осуждён бывший участник гражданской войны в Донбассе, который заминировал свой старый автомобиль. В результате взрыва заложенной в автомобиль гранаты пострадало четверо детей.
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