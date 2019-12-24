Харьков, Украина, , 11:29 — REGNUM В одном из дворов города Харькова дворник обнаружил гранату, сообщила пресс-служба национальной полиции Харьковской области.

Взрывное устройство находилось в дереве.

«На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и патрульные полицейские», — сказано в сообщении.

Обнаруженный боеприпас оказался без запала. Он направлен на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был осуждён бывший участник гражданской войны в Донбассе, который заминировал свой старый автомобиль. В результате взрыва заложенной в автомобиль гранаты пострадало четверо детей.

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