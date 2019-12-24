Биробиджан, , 11:25 — REGNUM В ходе операции «Автобус», проведённой в Биробиджане, было выявлено 24 нарушения Правил дорожного движения водителями пассажирских транспортных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД ЕАО.

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За три дня проведения профилактических мероприятий было осуществлено 12 сплошных проверок автобусов. Всего было проверено 145 пассажирских транспортных средств. В отношении должностных лиц, ответственных за выпуск водителей на линию, возбуждено четыре административных производства. Среди основных выявленных нарушений были зарегистрированы нарушения правил перевозки пассажиров, а также технические неисправности и условия, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции назвали основные причины ДТП с пассажирскими автобусами.