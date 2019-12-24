Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в нападении на женщин. Одной из жертв стала беременная горожанка, на которую злоумышленник набросился с заточкой, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Одна из женщин была доставлена в больницу с колото-резаным ранением 10 марта 2019 года. В ходе разбирательств было установлено, что в тот вечер у неё был конфликт с гражданским мужем, причиной стала ревность.

«В ходе потасовки ранее судимый за грабежи мужчина нанёс жертве ножом удар в грудь», — говорят в надзорном ведомстве.

Кроме того, установлено, что 31 августа 2018 года злоумышленник напал на улице Димитрова с заточкой на беременную прохожую.

Ульяновец признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, а также разбое, опасного для жизни и здоровья. Ему назначено 8,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя регионального центра, которого обвиняют в покушении на убийство. Жертвой стал горожанин, который вступился за сожительницу обвиняемого. Причиной, как полагают правоохранители, стала ревность.

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