Ярославль, , 11:13 — REGNUM В Ярославской области пресечена деятельность преступной группы, занимающейся обналичиванием денежных средств в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Организаторы аферы использовали подставные юридические лица для обналичивания крупных денежных сумм.

Печати подставных фирм УМВД по Ярославской области

«Установлено, что с середины 2017 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». В результате своей противоправной деятельности участники преступной группы извлекли доход более 25 млн. рублей», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Ярославские полицейские провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты более 70 носителей электронной информации, печати и документы подставных фирм и индивидуальных предпринимателей.

«На сегодняшний день обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено четырем участникам преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина. Руководил сообществом мужчина 1978 года рождения, житель города Ярославля. Все подозреваемые в незаконной банковской деятельности признали свою вину», — добавили в УМВД России по Ярославской области.

В случае если их вина будет доказана в суде, то организаторам незаконного обналичивания денежных средств может грозить до 7 лет лишения свободы.

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