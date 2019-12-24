Кутаиси, Грузия, , 11:15 — REGNUM Подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Кутаиси задержали сотрудники МВД Грузии. Информацию об этом 24 декабря разместили на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что задержанного разыскивали в связи тем, что его подозревают в убийстве. По версии следствия, мужчина в сентябре 2018 года из огнестрельного оружия застрелил человека в ходе ссоры.

Обвинение ему было предъявлено заочно в октябре того же года. Тогда суд и избрал меру пресечения — заключение под стражу.

По данным МВД, подозреваемый уже был ранее судим. В случае установления вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.