Палембанг, Индонезия, , 11:27 — REGNUM Российское посольство в Индонезии ждёт ответа местных властей о том, нет ли граждан РФ среди пострадавших при крушении пассажирского автобуса. Сообщение об этом опубликовано 24 декабря в официальном Twitter дипмиссии.

По данным местных СМИ, российских граждан среди пострадавших и погибших нет. За подтверждением этой информации дипломаты обратились в спасательные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Южная Суматра в ущелье сорвался автобус с 50 пассажирами. По последним данным, погибли 26 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: 24 человека погибли при крушении автобуса в Индонезии