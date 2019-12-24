Бужумбура, , 11:13 — REGNUM В районах Винтереква и Ньябагере столицы Бурунди, Бужумбуры, было обнаружено 12 тел, смытых водными потоками во время сильнейшего наводнения. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на сообщение местных властей.

В соответствии с их заявлением, в результате наводнений также пострадали десятки человек, а 21 жилой дом был полностью разрушен из-за дождей. Число погибших может возрасти, отмечают чиновники, если осадки продолжатся.

По информации журналистов радиостанции, Бурунди — одна из стран Восточной и Центральной Африки, пострадавшая от аномального количества осадков, вызвавших наводнения и масштабные разрушения. Как отмечают журналисты, только в декабре жертвами наводнений в регионе стали более 200 человек, тысячи человек были эвакуированы. Причиной аномально сильных осадков эксперты называют климатические изменения, передает RFI.