Благовещенск, , 11:10 — REGNUM В Благовещенске мужчина чудом остался в живых после того, как сожительница нанесла ему семь ударов топором, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Читайте также: Бил топором: в Чувашии осуждён 18-летний убийца школьницы

В одной из квартир Благовещенска разыгралась трагедия: горожанку начал выгонять сожитель, в ответ женщина схватила топор и дважды ударила обидчика по голове. Через некоторое время, желая довести убийство до конца, она ещё пять раз ударила топором своего бывшего сожителя. Подумав, что он мёртв, женщина покинула квартиру.

Однако, мужчина выжил. В качестве наказания суд назначил агрессивной даме 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей придётся принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летний парень осуждён в Чувашии за убийство школьницы, которое он совершил с помощью топора.