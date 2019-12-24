Москва, , 11:08 — REGNUM В семь районных судов Москвы поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов, сообщает 24 декабря ТАСС.

По информации агентства, проведена эвакуация Замоскворецкого, Хорошевского, Люблинского, Тимирязевского и Чертановского судов. По другим данным, эвакуация проводилась также из Головинского и Коптевского судов.

В Москве около трёх недель продолжается волна «минирований» различных объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации источника, сигналы могут поступать с территории столицы. При этом злоумышленники используют «левые» сим-карты.