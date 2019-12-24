Малоярославецкий район, Калужская область, , 11:10 — REGNUM 22-летний житель Малоярославецкого района Калужской области подозревается в незаконном хранении наркотических средств с целью сбыта, сообщили 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России,

При личном досмотре у молодого человека в кармане куртки обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 2,46 грамм. Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является наркотическим средством каннабис. В квартире по месту жительства подозреваемого были обнаружены несколько пакетов с порошкообразным веществом, которые, как установлено, являются наркотическими средствами, а также электронные весы и различные приспособления для употребления наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

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