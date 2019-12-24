Иваново, , 11:06 — REGNUM Автобус ПАЗ врезался в столб в Иваново вечером 23 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла около 21:35 на нерегулируемом перекрестке улиц 13-я Березниковская и Станкостроителей. Как предварительно установлено, водитель автобуса ПАЗ, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем ВАЗ-111 830, а затем врезался в бетонный столб.

В результате аварии травмы получили водитель ВАЗ (перелом колена и травмы головы), а также 51-летний пассажир автобуса (переломы бедра и рёбер, травмы головы). Водитель автобуса в момент совершения ДТП был трезв. В отношении него был составлен административный протокол.

Всего за последние сутки на дорогах региона произошло четыре ДТП.