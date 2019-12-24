Киев, 24 декабря 2019, 11:08 — REGNUM Скончался мужчина, ставший жертвой покушения в киевском Гидропарке, сообщило 24 декабря издание Strana.ua.
По данным журналистов, убитым оказался предприниматель 1978 года рождения по фамилии Бахвалов.
Убийца скрылся с места преступления. Позже его автомобиль был найден сожжённым на одной из улиц в Днепровском районе Киева.
Полицейские устанавливают оружие, из которого были произведены выстрелы. Известно, что на месте преступления были найдены гильзы калибра 9 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве во время покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева был убит его трёхлетний сын.
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