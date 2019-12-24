Москва, , 11:15 — REGNUM Басманный суд Москвы эвакуируют после звонка о заминировании. Об этом 24 декабря сообщается на Telegram-канале RT.

На момент звонка о заминировании суд рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей историка Олега Соколова.

По словам адвоката подозреваемого Александра Почуева, о звонке сообщил судебный пристав и «всех вывели». О новом заседании суда по делу Соколова пока не сообщается.

Напомним, следствие просит суд продлить арест Олега Соколова до 9 апреля 2020 года. Сам подозреваемый сейчас проходит проверку на вменяемость. Ранее в отношении его была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 января 2019 года.

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