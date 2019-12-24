Багдад, , 11:07 — REGNUM Вооруженные силы Ирака приступили к масштабной спецоперации по уничтожению влияния боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Ниневия, об этом 24 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, операция проходит недалеко от города Мосул, в ней также принимают участие шиитские ополченцы.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористическая угроза по-прежнему не устранена.

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