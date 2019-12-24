Курган, , 11:00 — REGNUM Курганские судебные приставы взыскивают долги жительницы Саратова, обманувшей коллег на пять миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Исполнительное производство было возбуждено, когда женщина переехала в Курган. Ранее, работая секретарем финансового директора в одной из городских организаций Саратова, она занимала у коллег крупные суммы денег якобы на открытие магазина и закупку товаров. Расплатиться обещала с процентами, когда бизнес начнёт работать.

На самом деле магазин открывать она и не собиралась. С занятыми «под бизнес» пятью миллионами рублей женщина пыталась скрыться. Ей этого не удалось, и бывший секретарь была осуждена.

После переезда саратовской должницы в Курган судебные приставы обратили взыскание на ее доходы.