с. Благовещенка, , 11:00 — REGNUM Отопительный сезон в Алтайском крае не обходится без проблем. Как сообщает ГТРК Алтай, в райцентре Благовещенка бастуют 20 кочегаров компании «Алтайтеплосервис». Рабочие пошли на крайние меры — понизили температуру теплоносителя до минимальных значений (около +15 °C) из-за того, что уже в течение полугода на предприятии задерживают зарплату.

«У нас есть генеральный директор, но он находится в Павлодаре. Он нам обещает, что приедет, рассчитается, но уже с 6 декабря едет, всё никак не доедет. Администрация района знает о сложившейся ситуации, но никакие меры не предпринимает», — пояснил один из кочегаров.

По данным администрации Благовещенского района, задолженность «Алтайтеплосервиса» перед сотрудниками сейчас составляет около 400 тысяч рублей. Также известно, что данное предприятие накопило около 8 миллионов рублей за электроэнергию и налоги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле отопительный сезон начали с 25 сентября. Перед этим, в конце августа, сибирский полпред Сергей Меняйло выражал беспокойство, что в регионе из-за долгов отключенными остаются более 300 котельных.

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