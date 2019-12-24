Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя горожанка. Ребёнок, находившийся в одной из машин, чудом остался жив. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась вечером 23 декабря в переулке Измаильском. По имеющимся данным, водитель Kia выехала на полосу встречного движения. В результате иномарка лоб в лоб столкнулась с автомобилем Shkoda. Виновница аварии погибла на месте. Водитель второй иномарки получил травмы.

В момент ДТП в машине Shkoda находился трёхлетний ребёнок, избежавший травм благодаря использованию автокресла.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей «выбирать скорость движения в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями».