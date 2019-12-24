Владивосток, , 11:04 — REGNUM Во Владивостоке подведены предварительные итоги аварийности на дорогах столицы Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского УМВД.

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В ведомстве рассказали, какие допускают правонарушения водители общественного транспорта и к чему это приводит. Так, согласно статистике ГИБДД, чаще всего водители пассажирских автобусов во Владивостоке допускают выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования и перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

«Всего с начала 2019 года на территории Владивостока зарегистрированы 43 ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. Водителями автобусов совершено шесть наездов на пешеходов, допущено 19 случаев падения пассажиров в салоне транспортного средства», — рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшие пассажиры автобуса, перевернувшегося на Камчатке, получили медицинскую помощь.