Кванян, , 10:49 — REGNUM В результате взрыва на заводе металлургической компании POSCO на юге Южной Кореи пострадали не менее пяти человек, сообщает 24 декабря Yonhap.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Кванян, после взрыва началось возгорание, которое было потушено прибывшими спасателями. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на территории военной лаборатории в Южной Корее в 160 километрах от Сеула произошёл взрыв. В результате происшествия погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.

Взрыв был вызван возгоранием ракетного топлива во время его транспортировки для проведения стендовых испытаний перспективного двигателя.

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