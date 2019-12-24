Барнаул, , 10:45 — REGNUM Вслед за метелью и сильным ветром, который наблюдается в Алтайском крае сегодня, 24 декабря, в регион придут морозы, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха понизится до до — 28 °C. Впрочем, такие холода продержится всего три дня. На новогодний праздник в регионе значительно потеплеет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас в регионе наблюдается небольшой снег, а порывы ветра достигают 20 м/с.

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