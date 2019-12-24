Паттайя, Таиланд, , 10:43 — REGNUM В Таиланде полиция курортного города Паттайи выясняет обстоятельства гибели гражданина России. Как сообщает газета The Nation, инцидент произошел в районе Джомтьен в ночь на 24 декабря.

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Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело мужчины с переломом черепа. Известно, что он упал с шестого этажа из кондоминиума. Личность погибшего установлена — это гражданин РФ Владимир Джумок.

Сотрудники полиции пока не определили, было ли это несчастным случаем или самоубийством. Как рассказал охранник, он слышал, как незадолго до падения мужчина с кем-то спорил.

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Точная причина смерти будет установлена после вскрытия в институт судебной медицины, куда направят тело погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, менее месяца назад в таиландском городе Паттайя скончался ещё один гражданин России. 64-летний мужчина умер в результате несчастного случая. Причиной смерти могла стать болезнь сердца.