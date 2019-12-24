Владивосток, , 10:49 — REGNUM Во время проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году в Приморье было израсходовано более 1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В крае в 2019 году произошло 11 чрезвычайных ситуаций, в том числе шесть — техногенного характера, три — природного и две — биолого-социального. Во время происшествий пострадало 36 тыс. человек, общий объём материального ущерба составил более 2,5 млрд рублей, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на пленарном заседании с приморскими спасателями.

«На ликвидацию чрезвычайных ситуаций в крае было направлено в общей сложности более 1 млрд рублей. 157 млн пошли на выплату материальной помощи пострадавшим, 405 млн — в качестве компенсаций за потерю сельскохозяйственного урожая, в 243 млн обошлась расчистка русел рек, которая продолжается в настоящее время. Стоимость восстановительных работ транспортной инфраструктуры составляет 173 млн рублей», — заявил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям, нанесённый природными катаклизмами.