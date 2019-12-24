Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:32 — REGNUM На Урале возбуждено уголовное дело в отношении трёх жителей Нижнего Тагила, подозреваемых в незаконном обороте оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

Как уточнили в пресс-службе, по месту проживания граждан обнаружено шесть единиц огнестрельного и травматического оружия, а также более 70 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге к длительному сроку лишения свободы был приговорён гражданин, обвиняемый в незаконном хранении и транспортировке огнестрельного оружия и разбое.

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